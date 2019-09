Para Eduardo, CPMI das Fake News foi feita para impugnar Bolsonaro

Marcelo de Moraes

Na visão do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o funcionamento da Comissão Parlamentar Mista das Fake News, instaladas no Congresso, foi feita apenas para criar pretextos para tentar a impugnação no TSE da vitória eleitoral de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, e para apresentar um pedido de impeachment na Câmara dos Deputados.

“É isso que está por trás da CPMI das Fake News. Pouco importa a realidade, eles vão botar no relatório que Bolsonaro foi eleito com base em fake news e então protocolarão um pedido de impugnação de JB no TSE e de impeachment na Câmara, que ficará a cargo do presidete Maia iniciar ou não”, escreveu Eduardo na sua conta do Twitter.