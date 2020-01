Para Eduardo, Weintraub ‘está no caminho certo’

Marcelo de Moraes

O deputado Eduardo Bolsonaro (SP) usou hoje suas redes sociais para demonstrar apoio ao ministro da Educação, Abraham Weintraub. Apesar de o ministro estar sofrendo muitas críticas por causa dos problemas no Enem, o filho do presidente preferiu destacar as reclamações feitas contra ele pelo MBL como prova de que “está no caminho certo”.

“Mais um indicativo que o ministro Abraham Weintraub está no caminho certo. Ou será que brecando ideologia de gênero, avançando com escolas cívico-militares, liberando 100% do orçamento contingenciado (e não cortado) não sofreria resistência desses grupelhos da New Left?”, disse Eduardo retuitando uma postagem feita por Arthur Weintraub, irmão do ministro, mostrando as críticas do MBL.

