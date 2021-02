Para Eliziane, anúncio de mais decretos sobre uso de armas é ‘um acinte à Nação’

A líder do Cidadania no Senado, Eliziane Gama (MA), não escondeu sua insatisfação com a perspectiva de Jair Bolsonaro editar mais três decretos ampliando o uso de armas no País. Para a senadora, as armas que o Brasil precisa nesse momento são as que possam “matar o Covid 19”.

A promessa dos novos decretos foi feita na quinta-feira, 4, em discurso em Cascavel (PR).

“O presidente da República anunciar mais três decretos favorecendo o uso de armas é um acinte à nação. Esse tema não tem nenhuma prioridade, divide a sociedade. Arma mata as pessoas. Precisamos de armas pra matar o covid19 – a vacina e orientações seguras à população”, afirma a senadora.