Pará encerra lockdown, mas mantém distanciamento social

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), determinou o encerramento do lockdown no Estado a partir desta segunda-feira, 25, com a manutenção de regras de distanciamento social. A medida estava em vigor desde o dia 7 de maio em 16 cidades.

A partir de agora, o lockdown poderá ser determinado apenas por meio de decretos municipais, nas cidades em que os prefeitos acharem necessária a aplicação da medida, de acordo com a taxa de ocupação de leitos nos hospitais e de outros indicadores de evolução da covid-19.

O governador afirmou que houve melhora nos números de contaminação no Estado nos últimos 10 dias e que isso é reflexo da adesão dos paraenses ao lockdown. “Planejamos com muito cuidado uma volta segura. Nós temos que flexibilizar degrau a degrau. Vamos saindo aos poucos, com responsabilidade, das medidas mais restritivas, observando os resultados a cada dia”, disse Barbalho em vídeo publicado no Twitter.

De acordo com o novo decreto, seguem suspensas as aulas nas redes pública e privada de ensino, assim como qualquer tipo de reunião com dez ou mais pessoas. Também permanecem fechados shoppings, academias, salões de beleza, bares e restaurantes, que podem continuar a funcionar apenas por meio de delivery.

O setor de comércio e de serviços essenciais continuarão controlando a entrada de pessoas, limitando a um membro por grupo familiar, e respeitando a lotação máxima de 50% da capacidade do local. Só poderão entrar nesses espaços, assim como circular nos transportes públicos e privados, aqueles que estiverem utilizando máscaras.