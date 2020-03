Para evitar risco, Congresso quer acordo de líderes nas votações

Para reduzir os riscos de exposição do Congresso ao coronavírus, Câmara e Senado vão tentar reunir o mínimo de parlamentares necessário para as discussões desta semana. A ideia é que as votações sejam feita por acordo de líderes, que pegariam o aval de suas bancadas via WhatsApp. Se as matérias não tiverem consenso, teriam sua votação adiada.

Na verdade, boa parte dos deputados e senadores teme que o funcionamento normal das atividades do Congresso sirva para ampliar a propagação do vírus. Pelo menos um parlamentar, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), já contraiu a doença. E ele manteve contato com outros parlamentares.