Para ex-Lava Jato, presidente blinda o filho

Equipe BR Político

O ex-procurador da República integrante da força-tarefa da Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos, hoje aposentado e dedicado a cursos de compliance a empresas, vê nas interferências de Jair Bolsonaro em órgãos de controle, como Coaf e Receita, uma tentativa de blindar o filho investigado por suspeitas da chamada “rachadinha”, em que salários de assessores parlamentares são divididos entre integrantes de gabinete.

Questionado se a mão grande sobre as instituições seria para proteger Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), ele respondeu à BBC Brasil: “Para tentar dificultar as investigações em relação ao Flávio Bolsonaro. Infelizmente, uma questão menor, um crime dos mais banais envolvendo políticos, a “rachadinha” dos salários no gabinete, está inviabilizando o combate à corrupção no Brasil”.