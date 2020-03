Pará fechará fronteiras marítimas e terrestres

O governador do Pará, Hélder Barbalho, avisou que estará fechando as fronteiras marítimas e terrestres de seu Estado exclusivamente para pessoas como forma de prevenir novos casos de covid-19. A medida é semelhante ao que tentou fazer o governador do Rio, Wilson Witzel, que queria barrar a chegada por aeroportos. Nesta sexta-feira, o Ministério da Infraestrutura avisou que não é competência estadual determinar a suspensão da circulação tanto por vias terrestres, marítimas ou aéreas. Até o momento, o Pará tem dois casos confirmados de coronavírus.