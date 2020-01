Para Flávio Dino, denúncia contra Glenn é ‘terraplanismo jurídico’

Equipe BR Político

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), chamou de “terraplanismo jurídico” a denúncia do MPF no âmbito da operação Spoofing contra o nome do jornalista Glenn Greenwald, fundador do site The Intercept Brasil.

Muito difícil sustentar juridicamente uma ação penal contra direitos constitucionais atinentes ao sigilo de fonte no jornalismo e contra uma liminar do Supremo. Parece mais um terraplanismo jurídico, que está em moda nesses tempos de trevas. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) January 21, 2020

O governador, que tem se articulado para participar da eleição presidencial de 2022, ainda destacou a “importância de ampla frente em defesa da democracia”. E escreveu: “Lembro 3 episódios recentes: tentativa absurda de transferência de Lula para presídio; apologia abjeta ao nazismo na cultura; proteção à atividade jornalística. Que bom que a esquerda não ficou sozinha nesses casos”.