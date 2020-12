Para Fonteyne, politização da vacinação vai deixar o Brasil para trás

O deputado federal Alexis Fontayne (Novo-SP) lamentou a insensibilidade do presidente Jair Bolsonaro em não se movimentar para comprar vacinas contra o coronavírus.

“A Pfizer tem potencialmente 7.8 bilhões de clientes no mundo aí vem o presidente, na suas contumaz ogrisse e insensibilidade e diz: ‘Eles que corram atrás de nós para vender!’. Com esta arrogância de pequeno imperador o brasileiro vai ficar isolado no mundo”, criticou.

“A politização da pandemia e a da sua vacinação vai deixar o Brasil novamente para trás! Vamos perder negócios, barreiras sanitárias serão erguidas alegando risco dos produtos brasileiros, não poderemos viajar e nem receber turistas ou viajantes a negócio.

É muita falta de visão!”, acrescentou o deputado.