Para Freire, Índia cuida de vacinar sua população, ao contrário do Brasil

O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, afirmou compreender a atitude do governo da India, barrando a exportação do imunizante para outros países e priorizando sua população. O governo brasileiro contava com esse imunizante que é produzido na Índia e a Fiocruz tenta liberar 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford contra o coronavírus, ainda em janeiro.

Tudo indica que será uma tarefa difícil e Freire lamenta que o governo brasileiro não priorize sua população na vacinação como tem feito o indiano.

“Óbvio que o governo indiano está cuidando de vacinar sua população até porque se não o fizer cai. Lá é parlamentarismo. Enquanto isso, o negacionista Bolsonaro e seu fiel escudeiro de inépcia e irresponsabilidade Pazuello, nada dizem aos brasileiros sobre a nossa vacinação”, criticou.