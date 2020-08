Para Freire, ‘ninguém quer ser sócio do desastre’ que Guedes vai construindo

O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, associou a “debandada” de integrantes da equipe econômica à insatisfação com o desempenho do ministro Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia.

“Ninguém quer ser sócio do desastre que Paulo Guedes, liberal de almanaque, vai construindo à frente da Economia. Não entregou nada do que prometeu. Suas previsões furadas viraram piada entre os pares. Duro saber qual o pior, ele ou Mantega. Dorme e acorda pensando em CPMF”, criticou Freire pelas suas redes sociais.