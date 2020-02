Para Fux, envio de vídeo por Bolsonaro pode chegar ao STF

Equipe BR Político

Na avaliação do ministro do STF Luiz Fux, há a possibilidade de a Corte ser questionada sobre a convocação feita pelo presidente Jair Bolsonaro por meio de vídeo compartilhado no WhatsApp para ato contra o Congresso e STF no próximo dia 15.

“Meu presidente (Dias Toffoli) já se pronunciou, foi a palavra da Corte, e as consequências não podemos falar porque certamente vamos ter de intervir se ocorrerem consequências nesse plano”, afirmou Fux, na noite de quinta-feira, 27, em Washington.

Fux disse ainda que “reverencia” a nota de Toffoli, na qual o presidente do STF afirma que o Brasil “não pode conviver com um clima de disputa permanente” e que é preciso “paz para construir o futuro”, informou o Estadão.