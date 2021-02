Para Gilmar, governo pode ser punido ‘criminalmente’ por caos em Manaus

Na avaliação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o colapso na saúde pública de Manaus pode gerar “consequências” ao governo federal, possibilitando que a União seja punida civil e criminalmente pela crise sanitária na capital amazonense.

“O caso de Manaus deita luz sobre outro aspecto, eventual responsabilidade civil e até criminal por parte da União”, disse o ministro. Sem citar diretamente o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, Gilmar avaliou que talvez essa situação leve o presidente Jair Bolsonaro a fazer “uma reforma ministerial e uma melhoria na governança”.

“A questão da responsabilidade de Manaus ganha contornos mais objetivos, pode haver documentos, algum tipo de omissão que pode ser culposa e até doloso e isso pode levar a alguma consequência”, afirmou, segundo o Valor.

Na última quinta, 4, Pazuello prestou depoimento na Polícia Federal, em Brasília, no inquérito aberto pelo ministro Ricardo Lewandowski, do STF, para investigar do general da ativa em relação à crise sanitária no Amazonas.

A Procuradoria-Geral da República (PGR), em pedido ao Supremo para abertura da investigação, também argumentou que o Ministério da Saúde recebeu informações sobre um possível colapso do sistema de saúde na capital do Amazonas ainda em dezembro, mas só enviou representantes ao Estado em janeiro deste ano.