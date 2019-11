Para Gleisi, diálogo do PT com o centro é improvável

Equipe BR Político

No contexto em que o ex-presidente Lula nega que tenha procurado ou sido procurado por Rodrigo Maia para uma conversa, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirma que o partido está aberto ao diálogo com o centro, ou outros partidos, mas desde que o foco deles seja o compromisso com o povo. É o que ela responde ao ser questionada sobre a divisão do PT entre os que defendem maior abertura a corpos estranhos e os que não abrem mão de um posicionamento mais à esquerda, como ela, em entrevista à Folha.

“Não defendo que fique no discurso mais à esquerda, defendo que fique do lado do povo. Como você vai fazer uma agenda de moderação quando os direitos do povo estão sendo destruídos? Nós podemos conversar com o centro, com qualquer partido, mas tem que ter foco. Hoje o centro está à direita e ajudando a implementar uma agenda de retirada de direitos do povo”, disse ela. Ou seja…