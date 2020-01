Para Gleisi, Dino ‘pode ser uma alternativa’

Equipe BR Político

O governador Flávio Dino (PCdoB) poderia até ser cabeça de chapa com Fernando Haddad (PT) como vice na disputa presidencial de outubro de 2022, na fotografia desta segunda, 27, já que muitas pedras vão rolar até lá. Quem afirma é a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, em entrevista ao Valor. Segundo ela, a prioridade será trabalhar o nome do ex-prefeito de São Paulo, mas Dino poderia, sim, encabeçar a chapa.

“Dino é uma liderança que está se colocando no cenário nacional, é preparado e está fazendo um movimento legítimo (…) Ele pode ser uma alternativa, nós o respeitamos muito, ele sempre foi muito leal à causa do presidente Lula”, avalia.