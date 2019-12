Para Gleisi, economia terá ‘voo de galinha’

Marcelo de Moraes

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, minimizou o impacto que a melhora na economia possa vir a ter sobre o País. Para ela, mesmo dados positivos, como a queda dos juros e a possível melhora no PIB, não representarão ganhos para as pessoas de baixa renda. A petista acredita que a melhora não será nada além do que um “voo de galinha”.

“Mídia está otimista com a queda dos juros, do dólar, subida da Bolsa, expansão do crédito, saques FGTS. A economia pode até crescer, mas não para o povo. Desemprego continuará alto, renda baixa e preços subindo. O consumo das famílias e do governo indica o que vai acontecer: vôo (sic) de galinha”, escreveu a petista no Twitter.