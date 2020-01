Para Gleisi, governo quer ‘roubar ideias’ ao mudar nomes de programas

Marcelo de Moraes

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, criticou duramente a falta de “compromisso” do governo de Jair Bolsonaro com a área social e a intenção de reformular e rebatizar programas instituídos nos governos petistas. O governo estuda uma reestruturação, por exemplo, do Bolsa Família, que poderá ganhar outro nome e outro formato para se tornar uma marca da atual administração.

“A prioridade do governo Bolsonaro na área social é tamanha que um ano depois não sabe ainda o que fazer com nossos programas. A única coisa certa é que querem mudar os nomes, roubar ideias. A área social não é compromisso. Governam para investidores e “, escreveu Gleisi nas suas redes sociais.