Para Gleisi, leilão do pré-sal é ‘atentado contra interesses nacionais’

Marcelo de Moraes

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, se posicionou contrariamente ao megaleilão do pré-sal que será feito esta semana e é uma das principais apostas do governo para tentar alavancar a economia no fim do ano. Para a dirigente petista, o leilão será um mau negócio para o País.

“Essa semana vai acontecer o leilão da cessão onerosa do pré-sal, um dos maiores atentados contra os interesses nacionais. Associação dos Engenheiros da Petrobras alerta que enquanto governo Bolsonaro fala em arrecadar R$ 100 bi, a projeção é que as áreas possam render trilhões”, afirmou Gleisi.