Para Gleisi, ‘não fosse o PT’, Estação Antártica não seria reconstruída

Marcelo de Moraes

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que “não fosse o PT” a estação de pesquisas científicas do Brasil na Antártica não teria sido reconstruída. Nesta terça, o governo de Jair Bolsonaro vai reinaugurar a Estação Antártica Comandante Ferraz, com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão.

“Projeto e edital foram feitos e aprovados no governo Dilma, que realizou a primeira fase das obras. Não fosse o PT, dificilmente teria reconstrução. Sucessivos cortes no orçamento não permitiriam”, postou Gleisi nas suas redes sociais.