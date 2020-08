Para governador de SP, decisão sobre Witzel deveria ser de colegiado

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta sexta, 28, que a decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, que afastou o governador Wilson Witzel (PSC) do cargo por 180 dias deveria ter sido adotada pelo colegiado.

“Uma decisão como essa, ao meu ver, dada a sua importância e dimensão, deveria ser adotada por um colegiado e não por um único juiz”, afirmou. “Não estou aqui para fazer juízo de valor nem juízo de mérito, mas defendo sempre que investigações e esclarecimentos de denúncias sejam feitos”, disse Doria.