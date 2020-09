Para governo, suspensão da vacina de Oxford foi ‘um balde de água fria’

O Planalto reagiu ao anúncio da suspensão da fase 3 dos testes clínicos da vacina contra o novo coronavírus que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford. A notícia foi recebida como “um balde de água fria”, nas palavras de um auxiliar do presidente Jair Bolsonaro, ouvido pelo Broadcast Político.

No mês passado, o governo federal abriu crédito de cerca de R$ 2 bilhões para a Fiocruz receber, processar, distribuir e passar a fabricar sozinha a vacina. O medicamento de Oxford era a principal aposta do governo federal para imunização da população.

Sem essa alternativa, o Palácio do Planalto aguarda a avaliação do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, para decidir o que fazer. Em nota divulgada na noite desta terça-feira, 8, o Ministério da Saúde informou que foi notificado por e-mail pela AstraZeneca, mas disse estar mantido “o compromisso em garantir uma vacina segura e eficaz em quantidade para a população brasileira”. O Ministério também procurou adotar tom de cautela, sob o argumento de que a pausa no estudos clínicos é um “procedimento padrão de avaliação de segurança”, na tentativa de investigar qualquer reações adversas.

“A pausa no estudo significa que não haverá inclusão, neste momento, de novos participantes. Entretanto, aqueles já incluídos seguem em acompanhamento para avaliação da segurança e eficácia”, diz a nota do Ministério da Saúde.