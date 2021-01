Para Guedes, onda de impeachment é por ‘tapa na cabeça da ema’

O ministro Paulo Guedes voltou das férias animado em defender o presidente Jair Bolsonaro. Nesta terça, 26, falou sobre a onda de impeachment que tira o sono do Palácio do Planalto, associada à queda da popularidade do chefe do Planalto diante da má gestão da pandemia do novo coronavírus pelo governo federal.

O titular comparou as motivações pelo afastamento a, por exemplo, um tapa na cabeça de uma ema, animal conhecido do Palácio da Alvorada. A gravidade da situação já emparedou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, alvo de inquérito no STF para apurar se houve omissão do general da ativa no combate às asfixias de pacientes de covid-19 no Amazonas.

“Isso é uma tentativa de descredenciamento, uma sabotagem à democracia brasileira. O presidente foi eleito com 60 milhões de votos, é um homem popular, e todo dia desde o início, tem conversa, primeiro impeachment porque derrubou um passarinho, depois é impeachment porque deu um tapa na cabeça da ema, depois é impeachment porque teve um assassinato lá no Maranhão, depois é impeachment porque morreu um indígena, agora é impeachment… isso é um descredenciamento da democracia brasileira”, disse Guedes em evento promovido pelo banco Credit Suisse.

Sem citar nomes, mandou recado a seu conhecido desafeto, Rodrigo Maia. “Tem um pessoal que se diz democrata, mas não sabe perder eleição. Acreditar que precisa se eleger quatro vezes seguidas é achar que presidente (Bolsonaro) pode também”, afirmou o ministro, em referência à tentativa, sem sucesso, do atual presidente da Câmara de buscar respaldo legal para se reeleger ao comando da Casa. “Tem que saber perder a eleição, espera a próxima, pega a senha e tenta ganhar”, disse Guedes.

Guedes sabe que existem mais de 50 pedidos de afastamento de Bolsonaro na Câmara, maioria deles protocolada durante a pandemia.