Para Haddad, dilema de Maia sobre impeachment está no PSDB e DEM

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), que obteve 47 milhões de votos no segundo turno das eleições presidenciais de 2018, retomou nesta segunda, 1, suas críticas à postura do PSDB e DEM no debate de abertura de processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro.

Na sexta, 29, ele afirmara ao Jornal Brasil Atual que “quem sustenta hoje o Bolsonaro é o PSDB, do Doria, e o MDB, do Temer”. Hoje, disse que “o dilema de Rodrigo Maia não é aceitar o impeachment de Bolsonaro, mas obrigar a direita do PSDB e do DEM a se posicionar abertamente contra ou a favor”, escreveu o ex-presidenciável no Twitter.

Segundo Haddad, é “medo dos efeitos da desmuralização, por assim dizer”.

Maia recebeu ontem um golpe do próprio partido, o DEM, que anunciou o desembarque do bloco de apoio ao candidato Baleia Rossi (MDB) à presidência da Câmara. O presidente nacional da legenda, ACM Neto, não conteve o movimento a favor da candidatura do adversário de Baleia na disputa, Arthur Lira (PP-AL), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. O atual presidente da Câmara tem na manga a possibilidade de abrir um dos processos de afastamento protocolados na Casa, mas segundo seus aliados, não o fará neste último dia de mandato. Ele teria ainda outra preocupação: enfraquecido, decidir se fica ou sai do DEM.

