Para Haddad, governo faz Brasil ‘sofrer danos’ na crise EUA-Irã

Marcelo de Moraes

Para o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, apenas o Brasil “sofreu danos” políticos por causa do conflito entre Estados Unidos e Irã, além dos países envolvidos na questão. Logo depois da ação militar americana na qual foi morto o poderoso general iraniano Qassim Suleimani, o Itamaraty soltou uma nota apoiando o combate ao terrorismo em qualquer parte do mundo.

“Além dos diretamente envolvidos no conflito EUA-Irã, algum outro país sofreu danos além do Brasil? A imagem do Brasil no exterior, em toda sua história, nunca esteve tão comprometida. E o governo tenta se equilibrar na própria incompetência. Lastimável”, escreveu Haddad nas suas redes sociais.