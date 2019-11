Para Haddad, magistério perderá com pacote

Marcelo de Moraes

O petista Fernando Haddad acha que o magistério deverá sair prejudicado com o pacote de medidas anunciado ontem pelo governo.

“Estudando o pacote de Guedes pode-se deduzir, conhecendo a dinâmica do setor público, que o corte de até 25% do salário de servidores deve recair sobre o magistério, sobretudo em função da perda de recursos da educação para a saúde”, escreveu Haddad no seu Twitter.

Saúde e educação: o pacote de Guedes envolve uma infinidade de medidas, mas uma consequência inegável para quem entende de finanças públicas é a drenagem de dezenas de bilhões de reais de recursos da educação para a saúde. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) November 6, 2019