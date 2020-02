Para Heleno, Bolsonaro é alvo de ‘chantagens’ do Congresso

Equipe BR Político

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, usou o Twitter nesta quarta-feira, 19, para criticar os congressistas. Pela rede social, o general afirmou que “insaciáveis reivindicações” de parlamentares por fatias do orçamento impositivo prejudicam “a atuação do Executivo” e vão contra “os preceitos de um regime presidencialista”.

“Externei minha visão sobre as insaciáveis reivindicações de alguns parlamentares por fatias do orçamento impositivo, o que reduz, substancialmente, o orçamento do Poder Executivo e de seus respectivos ministérios”, escreveu o ministro em uma das mensagens.

Os comentários de Heleno vieram após reportagem de O Globo revelar que Heleno disse, na reunião de ministros do governo de terça-feira, 18, que o presidente Jair Bolsonaro não deve ceder às “chantagens” dos parlamentares, e que deve chamar a população às ruas. De acordo com o jornal, estavam presentes, além do presidente, os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.

Heleno afirmou em suas postagens que as opiniões são de sua “inteira responsabilidade”, e que não são fruto de conversas anteriores dele com Bolsonaro ou com quaisquer outros ministros. O ministro do GSI lamentou a divulgação da conversa.

Ressalto que a opinião é de minha inteira responsabilidade e não é fruto de qualquer conversa anterior, seja com o Sr. Presidente da República, com o Min. Paulo Guedes, com o Min. Ramos, ou com qualquer outro ministro. — General Heleno (@gen_heleno) February 19, 2020