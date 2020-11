Pará: invasores de terra indígena cercam base do Ibama

O colunista Rubem Valente, do UOL, mostrou nesta quinta, 19, um grupo de invasores de terras indígenas intimidando e cercando uma base de fiscalização do Ibama, no sul do Pará. Os fiscais ficaram impedidos de sair ou entrar na base.

Ao tentar passar por uma ponte, os fiscais sofreram “uma emboscada”, com tiros para o alto, possivelmente de espingardas, e os invasores incendiaram a ponte e serraram um dos pilares. A equipe teve que retornar à base, diz o jornalista.

A Terra Indígena Apyterewa fica no município de São Félix do Xingu (PA), a cerca de 1 mil km da capital Belém.

O descalabro é que a desintrusão foi uma das condicionantes da obra da hidrelétrica de Belo Monte, inaugurada em 2016. “Vocês tá trabalhando pro Lula ainda, é? O Lula já foi, rapaz”, provoca um morador à equipe do Ibama, conforme registrado em vídeo pela reportagem.