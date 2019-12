Para Janaina, Bolsa Família para jovens tem de ir além do assistencialismo

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) gostou da iniciativa do governo de estudar a ampliação do Bolsa Família para incluir jovens de até 21 anos. Mas ela defende que esses jovens estejam vinculado a uma instituição de ensino para que o benefício do programa não represente um mero assistencialismo.

“Importante a iniciativa do governo federal de incluir jovens no Bolsa Família. Mas, para que esse programa vá além do assistencialismo, é imperioso que o recebimento dos valores esteja condicionado à vinculação desse jovem a uma instituição de ensino, com aproveitamento real”, disse a deputada nas suas redes sociais.

“O jovem beneficiado não precisa ser um prodígio, mas há de demonstrar estar buscando aprimoramento. Se o dinheiro for dado sem contrapartida, não se estará fazendo nada além da tradicional compra de votos indireta. Uma compra parcelada…”, acrescentou Janaina.