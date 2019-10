Para Janaina, crise no PSL pode ser ‘combinada’

Equipe BR Político

Cotada a vice do então candidato Jair Bolsonaro na eleição de 2018, a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) afirmou nesta quinta, 17, que a atual disputa de poder dentro do PSL é tão “teratológica” que ela tem a impressão de que “é tudo combinado”. A parlamentar é defensora de candidaturas avulsas, conforme você já leu aqui no BRP.

Como se sabe, teratologia é o estudo das deformações ou anomalias no desenvolvimento do feto ou embrião.