Para Janaina, não há ‘elementos’ para impeachment

A deputada Janaina Paschoal (PSL-SP) usou suas redes sociais, neste sábado, para afirmar que não vê “elementos para impeachment” do presidente Jair Bolsonaro ou do governador de São Paulo, João Doria. Antes de se eleger, Janaina foi uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma Rousseff.

“Apesar das muitas divergências que tenho com ambos, por enquanto, não vejo elementos para impeachment, nem de Dória, nem de Bolsonaro!”, disse, reforçando declarações dadas em entrevista à Folha.

“Quando eu vi elementos, assumi todos os riscos e pedi os impeachments que entendi necessários. Não me arrependo! Se não têm coragem para fazer o que eu fiz, vão infernizar a vida de outro”, desabafou.