Para Jobim, Moro ‘plantou ódios’ em pronunciamento de demissão

No atual contexto de pandemia do novo coronavírus, que demanda respostas do governo contra os colapsos sanitário e econômico, o ex-presidente do STF e ex-ministro da Justiça Nelson Jobim concluiu sua participação no debate virtual realizado pelo Conjur, nesta segunda, 4, com uma crítica à postura do ex-ministro Sérgio Moro de revelar “entranhas de discussão” no pronunciamento que oficializou sua demissão do governo.

“Eu vi com muito maus olhos aquela entrevista feita pelo ex-ministro da Justiça narrando todo o fato que criou uma situação política difícil para o país. Para quê? Para quê? Para que nós fiquemos sabendo entranhas de discussão? Eu me lembro que eu tive um caso desse tipo e quando saí não dei entrevista a ninguém. Conversa com o presidente da República não se manifesta. Sai do ministério, mas não se plantam ódios que possam conduzir um momento extraordinariamente difícil, quando nós precisamos de coesão, entendimento e organização para a construção do futuro”, afirmou.