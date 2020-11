O presidente nacional do PSD e ex-ministro de Ciência e Tecnologia Gilberto Kassab avalia que as eleições municipais vão mostrar um encolhimento ainda maior do PT. Para ele, o partido vai se tornar uma “força mediana”.

Kassab reconhece, porém, que há o fortalecimento de uma espécie de nova esquerda, reforçada por lideranças mais recentes, como Guilherme Boulos, Flávio Dino, Rui Costa, entre outros, que pode representar um polo de político importante.