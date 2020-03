Para Kicis, saúde deve ser prioridade, não protestos

Uma das impulsionadoras do protesto contra o Congresso marcado para domingo, 15, a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) afirmou nesta quinta, 12, que a questão de saúde deve ser prioridade. “Temos de acompanhar a questão da saúde em primeiro lugar. Precisamos ter responsabilidade”, disse ela. A parlamentar afirma ter conversado com o ministro da Saúde para dimensionar os riscos sanitários com a realização da manifestação. “Conversei com o ministro, e a previsão é que, na próxima semana, aumente muito o coronavírus no Brasil. Diante disso temos de tomar muito cuidado (…) Embora muitas pessoas estejam pedindo para manter, o mais importante agora é ter responsabilidade. Queremos fazer tudo com muito cuidado”, afirmou ela, informa o Broadcast Político.