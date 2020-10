Para Lira, antecipar sucessão no Congresso ‘tumultua ambiente político’

Líder do PP na Câmara e um dos possíveis nomes para comandar a Casa no próximo ano, o deputado Arthur Lira (AL) reclamou da antecipação desse debate no Congresso – a eleição será apenas no início de 2021.

“É impressionante o número de especulações em torno da sucessão da Câmara e no Senado. Antecipar o assunto apenas tumultua o ambiente político e não favorece o que realmente precisa ser discutido”, afirmou neste domingo.

“Da direita à esquerda, tenho certeza que há parlamentares comprometidos com o que precisa ser feito para que, no próximo ano, não tenhamos descontinuidade dos programas que tem impacto na camada mais vulnerável da sociedade”, afirmou.