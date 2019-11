Para Lula, decisão do TRF-4 ‘afronta’ o STF

Equipe BR Político

O ex-presidente Lula não esperava resultado positivo vindo do TRF-4 na quarta-feira, 27. Ao saber que, além de confirmar da pena, os desembargadores foram unânimes ao aumentar a punição em cinco anos, o petista se surpreendeu com a postura da corte em “afrontar” o STF.

Lula não acompanhou grande parte do julgamento de ontem, segundo pessoas próximas. De manhã, ele despachou na sede do PT e participou de uma live na internet. À tarde, trabalhou no Instituto Lula. As informações são da colunista Bela Megale, no Globo.

Na avaliação da defesa de Lula, os desembargadores de Porto Alegre foram mais políticos do que jurídicos no julgamento. “Nós vimos argumentos políticos sendo apresentados ao invés de argumentos jurídicos e a questão do direito ficou evidentemente desprezada”, declarou o advogado Cristiano Zanin.