Para Lula, Evo errou ao tentar 4º mandato

Equipe BR Político

Apesar de ter exaltado o companheiro Evo Morales no primeiro discurso feito após ser solto da prisão em Curitiba, o ex-presidente Lula classificou como erro a tentativa do ex-presidente boliviano de se eleger pela quarta vez, conforme afirmou em entrevista ao jornal britânico The Guardian. “Meu amigo Evo Morales cometeu um erro quando buscou um quarto mandato como presidente”, disse o petista, ressaltando que a forma como seu colega boliviano foi forçado a deixar o cargo configura um golpe. “Mas o que fizeram com ele (Evo) foi um crime. Foi um golpe – e isso é terrível para a América Latina”, acrescentou.