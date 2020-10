Para Lupi, Bolsonaro é ‘profeta da ignorância’

Mais uma ação contra Bolsonaro

Bolsonaro está tentando, de todas as formas, impedir a vacinação contra covid-19. Não vamos permitir. O PDT entrou com ação para garantir que as decisões sobre a vacina não fiquem nas mãos do presidente. O Brasil vai vencer essa pandemia! #PDT #12peloBrasil #É12

Publicado por Carlos Lupi em Quinta-feira, 22 de outubro de 2020