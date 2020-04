Para Maia, ‘Bolsonaro não tem coragem de tirar Mandetta’

Do mesmo partido do ministro Luiz Henrique Mandetta, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), voltou a defender nesta sexta, 3, a permanência do titular da Saúde no governo, mas arriscou. “Bolsonaro não tem coragem de tirar Mandetta”, disse ele em teleconferência promovida pelo jornal Valor Econômico. “Toda vez que Bolsonaro vem a público criticar Mandetta, mais atrapalha do que ajuda. Mandetta tem tranquilidade para não sair do trilho por pressão do presidente”, disse o parlamentar. Segundo Maia, “Mandetta não vai pedir o boné mesmo com toda a adversidade.”

O máximo que o ministro tem dito, depois da exposição pública de que ele e o presidente Jair Bolsonaro “não se bicam”, é dizer que ele, particularmente, “só trabalha, lavoro, lavoro (trabalhar em italiano)”, nessa polêmica com o presidente. O presidente da Câmara reiterou também que Mandetta foi uma escolha pessoal de Bolsonaro. Por isso mesmo, disse Maia, o conflito que o mandatário busca com ele não faz o menor sentido.