Para Maia, ‘Câmara está no caminho certo’ ao puxar debate do Bolsa Família

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), gostou do movimento feito pelo governo federal de estudar a ampliação do Bolsa Família, com a inclusão de jovens e aumento no valor do benefício. Nos bastidores da discussão dessa ideia pelo Planalto, um dos motivadores da ação foi o lançamento da agenda social da Câmara dos Deputados apresentada oficialmente por Maia em novembro e que está sendo coordenada pela deputada Tábata Amaral (PDT-SP). Um dos principais pontos da agenda inclui a constitucionalização do Bolsa Família. A proposta já foi, inclusive, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça.

“Isso mostra que a Câmara está no caminho certo”, disse Maia, neste sábado, ao BRPolítico. Para o deputado, nesse debate, o principal é que a ideia avance, independentemente de onde ela saia. Esse tem sido, aliás, um dos principais motes do movimento político que partidos de Centro estão consolidando em contraponto ao radicalismo demonstrado por grupos de direita e de esquerda. A ideia do grupo é preparar uma candidatura presidencial para 2022 com esse perfil e o nome preferido é justamente o de Maia.

Na campanha, que tem como slogan “Centro, o Brasil em movimento”, é dito que “os extremos divergem, mas o Centro converge. Para nós, não importa de onde vem , mas para onde uma ideia leva”.