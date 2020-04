Para Maia, impeachment deve ser pensado ‘com muito cuidado’

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a quem cabe a responsabilidade de abrir processo de impeachment de presidente da República, preferiu adotar cautela às dezenas de pedidos de afastamento do chefe do Planalto nesta tarde de segunda, 27. “É claro que os ex-ministros (da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o da Justiça, Sérgio Moro) são homens de credibilidade e geram pressão na sociedade. Mas acho que todos esses processos (impeachment e CPIs) precisam ser pensados com muito cuidado (…) Devemos ter paciência e equilíbrio e não ter açodamento”, disse Maia, argumentando que um processo desse porte, em plena pandemia, poderia agravar ainda mais os impactos econômicos que devem ser sentidos pelo Brasil nos próximos meses. “Quando você trata por tema como impeachment, sou juiz. Não posso comentar”, afirmou.