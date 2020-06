Para Maia, ‘politizar debate do 5G pode atrasar e encarecer tecnologia’

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou nesta terça, 16, o que chamou de politização do debate sobre o leilão do 5G no Brasil. Na sua visão, a implantação da tecnologia pode demorar por causa de um debate improdutivo entre defensores e adversários da participação dos chineses nesse processo.

“Politizar o leilão do 5G pode atrasar e encarecer o custo do investimento na nova tecnologia no Brasil. Se o País abrir mão dessa concorrência com a participação dos chineses, que podem ganhar ou podem perder, nós vamos atrasar a implantação do 5G e o Brasil, mais uma vez, vai ficar para trás na importação de uma tecnologia que tende a ajudar muito no nosso desenvolvimento”, afirmou Maia.

“É importante deixar a política de fora dessa questão e entender a importância da concorrência para beneficiar o cidadão. Nesse caso, se não tiver a concorrência no produto mais barato, quem vai pagar a conta é a própria sociedade”, acrescentou.