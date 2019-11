Para Maia, proposta de reforma administrativa ‘ficou boa’

Equipe BR Político

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse ao BRP, que “ficou boa” a proposta de reforma administrativa preparada pelo governo. Se nenhum imprevisto ocorrer, a reforma será entregue na próxima terça, dia 19, na Câmara dos Deputados.

O ministro Paulo Guedes (Economia) segurou o envio do texto da reforma administrativa ao Congresso até obter uma sinalização da sua aceitação junto aos líderes partidários, informa a Folha. O pacote que reestrutura o serviço público foi anunciado por Guedes e sua equipe na coletiva da semana passada, mas não foi encaminhado juntamente com as propostas de emenda à Constituição que alteram o Orçamento e o pacto federativo.

A equipe econômica preferiu enviar a administrativa apenas na próxima terça, para conseguir antes colher um aval mais claro do Congresso quanto à viabilidade de sua aprovação, além de testar a acolhida de alguns dispositivos.

O governo teme que o poderoso lobby do funcionalismo público no Congresso bombardeie a reforma. A frente parlamentar do serviço público, por exemplo, tem 255 deputados, o que corresponde a quase metade dos 513.