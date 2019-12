Para Maia, saneamento deveria ter sido resolvido ‘no século passado’

Marcelo de Moraes

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), comemorou no fim na noite de quarta-feira, 11, a aprovação do Marco Regulatório do Saneamento e avaliou que esse era um problema que o Brasil já deveria ter sido resolvido “no século passado”. Para ele, a chegada dos investimentos privados vão mudar a situação do setor.

“É uma oportunidade para 100 milhões de brasileiros que hoje não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto. A expectativa é que os investimentos privados cheguem a R$ 600 bilhões. A população não aguenta mais esperar a solução de um problema que já deveria ter sido resolvido no século passado”, escreveu no Twitter.