Para Maia, tributária está mais adiantada que reforma administrativa

Em entrevista ao BRPolítico, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que acredita ser possível aprovar a reforma tributária na Câmara ainda no primeiro semestre e fazer também a discussão da reforma administrativa. Maia reconhece, porém, que as discussões sobre a reforma tributária estão mais adiantadas entre os deputados do que as da administrativa.

No caso da reforma tributária, Maia lembra que o governo tem conversado com a Câmara para discutir a formatação da melhor proposta. Na discussão sobre a reforma administrativa, essa definição ainda não está claro, uma vez que a equipe econômica ainda não definiu quais medidas deseja.

“Na administrativa, o governo prometeu enviar sua a proposta em fevereiro. Vamos aguardar, mas acredito ser possível fazer essas duas discussões antes das eleições”, afirmou o presidente da Câmara.