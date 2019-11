Para maior parte, Bolsonaro deve ficar no PSL

Equipe BR Político

Para 43,4% das pessoas entrevistadas pelo instituto Paraná Pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro deveria permanecer no PSL, a despeito da briga que trava com a cúpula do partido pelo controle dos recursos públicos que irrigam a legenda. No entanto, 37,5% acreditam que ele deveria sair. A defesa da desfiliação do presidente parte especialmente dos dois extremos de faixa etária: entre os jovens de 16 a 24 anos (46,3%) e os que têm 60 anos ou mais (45,8%).

A pesquisa foi realizada entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro, com 2.240 pessoas, dos 26 Estados e DF e em 168 municípios. A margem de erro é de aproximadamente 2%