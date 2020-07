Para maioria, STF decide politicamente, aponta pesquisa

Para a maioria da população, o Supremo Tribunal Federal (STF) decide mais politicamente do que tecnicamente o cumprimento da Constituição.

De acordo com levantamento da Paraná Pesquisas, 59,9% dos 2.395 entrevistados afirmaram que a Corte toma decisões politicamente, ignorando aspectos técnicos. Para 31%, os ministros agem tecnicamente, outros 9,1% não sabem ou não opinaram.

A pesquisa foi realizada via telefone, entre os dias 11 e 15 de julho, com eleitores de 170 municípios dos 26 estados e do DF.