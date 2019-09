Marcelo de Moraes

Defensor do veto presidencial total à Lei de Abuso de Autoridade, o senador Major Olímpio (PSL-SP) não economizou na crítica à proposta.

“A proposta é uma porcaria que foi criada com o intestino e não com o cérebro. A proposta beneficia bandido e pune policiais, juízes e promotores”, diz o senador, que lidera o PSL no Senado.