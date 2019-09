Para Marina, astronauta ‘se omitiu, chegou à beira da conivência’

Equipe BR Político

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva fez duras críticas ao ministro Marcos Pontes, de Ciência e Tecnologia, pela postura dele em relação à demissão do cientista Ricardo Galvão da chefia do Inpe. No meio da crise gerada pela desconfiança do governo federal com o órgão, de reconhecimento internacional, o astronauta mandou “abraços espaciais” a Galvão.

“Acho que o ministro Marcos Pontes teve uma atitude que não é condizente com a sua biografia. Um órgão importante de seu ministério, possui capacidade técnica e compromisso ético, foi atacado de forma infundada pelo presidente da República e não pediu para que o presidente reconsiderasse isso e se não reconsiderou, tinha que ter publicamente colocado a defesa do Inpe, ainda que perdendo a função de ministro. Teve uma atitude inadequada para um homem da ciência, que sabe que o Inpe faz ciência. Ele se omitiu, chegou à beira da conivência e até mesmo fazendo questionamento estranho ao trabalho dele”, disse ela ao site Congresso em Foco.