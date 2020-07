Para Marina, situação da Amazônia é ‘critica e preocupante’

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva não escondeu sua preocupação com a revelação de que a Amazônia atingiu seu maior volume de queimadas nos últimos 13 anos.

“Apesar de todos os esforços proclamados pelo governo, os números mostram como a situação na Amazônia continua bastante crítica e preocupante. Fechamos junho com o maior número de queimadas na Amazônia dos últimos 13 anos”, citou.

Marina criticou o discurso do presidente Jair Bolsonaro que justificou as fortes críticas recebidas pela política ambiental brasileira no exterior à desinformação.

“O presidente diz que há um problema de desinformação, mas fica claro que é de incompetência e falta de compromisso e responsabilidade”, acrescentou.