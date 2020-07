Para Marina, tentativa de ‘camuflar’ desmatamento ‘será inócua’

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva disse hoje que a tentativa do governo de “camuflar o problema” do desmatamento “será inócua”. Marina se referiu aos dados divulgados pelo INPE que mostram que a Amazônia bateu recorde nos alertas de desmatamento em junho.

“Para reposicionar sua atuação contrária à proteção do meio ambiente e à garantia dos direitos dos povos indígenas, agravada pela atuação de um ministro mais preocupado em abrir os caminhos para a boiada passar, o governo precisará fazer uma mudança significativa de rumo”, disse a ex-senadora.

“O governo conversou com investidores estrangeiros preocupados com a política ambiental no Brasil. Saiu de mãos vazias e ouviu uma cobrança firme por resultados para reduzir significativamente as taxas de desmatamento e cumprir com a legislação ambiental e de direitos humanos”, avaliou.

“A redução significativa das taxas de desmatamento exige um trabalho coordenado e planejado com múltiplas frentes de atuação, como já fizemos no passado. Só a retórica de boas intenções não é suficiente”, acrescentou Marina.